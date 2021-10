Giorgieness affronta i suoi “Mostri”, l’artista annuncia il suo terzo disco

Si intitola “Mostri” e sarà disponibile dal 28 ottobre per Sound to be il nuovo disco di Giorgieness. Al secolo Giorgia D’Eraclea, dopo “Maledetta”, “Hollywoo”, “Successo” e “Tempesta”, l’artista lo anticipa oggi con il singolo omonimo, apripista di un disco più maturo, ricercato, meno arrabbiato e sempre più consapevole. Un disco diverso nel linguaggio, in cui la cantautrice ha cercato di dipingere più che di scrivere, di raccontare più che descrivere.

I racconti in questo progetto riguardano tante persone, il passato in diverse forme e il futuro incerto, la speranza di fare qualcosa che rimanga e la voglia di rimanere in disparte, fuori da un mondo che forse non sta bene addosso, ma “mi sta bene attorno”, dice. I brani raccontano di famiglia, di amore – per se stessi e per gli altri – in tutte le sue forme, di dolore, di prepotente rinascita.

“Ho scritto questo album in un momento di quiete, in modo molto diverso dagli altri”, spiega Giorgieness. “Oggi- spiega- sento di poter dire dire di aver composto le canzoni che avevo bisogno di ascoltare, forse ancora più che di scrivere. I mostri siamo noi, tutti, soprattutto quelli come me, un po’ rotti e un po’ troppo profondi, quelli che ridono quando stanno male e piangono quando sono arrabbiati. Siamo tanti e mi sono resa conto che se c’è una cosa che voglio fare con la mia musica è dare un posto a chi sente di non averlo, dare sollievo a chi si trova nella tempesta, come spesso capita a me. Ed è un disco che ho scritto alla fine dei vent’anni, fase che sto vivendo come un passaggio di stato, come un capodanno da cui ripartire“.