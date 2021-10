A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (22 ottobre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai brani di Achille Lauro e Michele Bravi ai progetti di Ultimo e Alessandra Amoroso.

I singoli

‘Io e Te’ è il nuovo singolo di Achille Lauro. Il brano, una ballad scritta dal cantautore, accompagna il lancio di Anni da Cane – un film di Fabio Mollo, prodotto da Notorious Pictures, disponibile dal 22 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video – che vede il rapper non solo penna e voce di ‘Io e Te’ ma anche interprete in un cameo.

Michele Bravi torna con “Cronaca di un tempo incerto”. Il cantautore ne ha scritto il testo con Federica Abbate, Michele Bravi, Cheope e Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione. Il singolo, inoltre, farà parte dell’extended version del concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio. L’extended version sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da stanotte e dal 12 novembre in formato fisico LP rosso marmorizzato in edizione limitata autografata e con copertina esclusiva.

“Stai bene” è il nuovo singolo del cantautore lucchese Sgrò. Il brano anticipa un album di prossima uscita. Scritto dallo stesso Sgrò, è la descrizione del buio che può esistere tra due persone. Il musicista racconta di questo parlando di “insonnie”, di “burroni”, di “capelli sporchi”, di fucili nascosti tra i denti e di padri gettati nel fiume.

Dopo essere stata scelta da Radar di Spotify tra i talenti più promettenti dell’anno, Hu pubblica “Mille Mila” (Warner Music Italy), prodotto dalla stessa artista e Tom Beaver. Voce, synth, drum machine, un set electro-pop che abbraccia lentamente il dancefloor. Questo e molto altro è il mondo di Hu, talento dalla voce unica e con la grande capacità di reinventarsi costantemente pur rimanendo sempre fedele a se stessa. “‘Mille Mila’ sono tutte le parole che non ho mai detto, tutti i baci che non ho mai dato, tutti i vizi a cui ho rinunciato, tutti i giorni in cui non ho pensato– racconta Hu- ‘Mille Mila’ somiglia alle strisce che lasciano gli aerei quando se ne vanno, somiglia a me da quando mi sento meglio. È la storia infinita di una vita limitata dal tempo”.

Dopo aver stuzzicato i fan con finti attacchi hacker al suo profilo Instagram e mini corti animati, tha Supreme torna su tutte le piattaforme con “m%n”. Il brano segue il successo di “Una direzione giusta” con Neffa.

New Ocean pubblica “Che bella storia” (BBRG Family – distr. ADA Music Italy), un brano energico e incalzante, che unisce sonorità ricercate, un’attitudine punk e un testo leggero, in contrapposizione con il tema della canzone: le relazioni tossiche. “‘Che Bella Storia’- dice l’artista- parla di due persone che si lasciano trasportare da brivido e piacere, in una relazione sbagliata, che potrebbe esser definita una rosa rossa: incredibilmente bella, ma piena di dolorose spine. Un peccato che si vorrebbe commettere, sapendo che non si può. Ma quanto è forte quell’impulso e possiamo davvero resistergli? Dobbiamo essere liberi, istintivi, come onde in un oceano”.

“Illinois” è il nuovo singolo di Novelo, fuori per Island Records. All’anagrafe Andrea Leone, il cantante napoletano classe 96 descrive immagini e metafore che parlano del suo percorso di crescita alternando ironia a flussi di coscienza e tematiche più personali. Nel brano l’artista ripercorre alcuni momenti del suo passato e riflette su diverse tipologie di rapporti: dalle amicizie all’amore, fino alla relazione con suo padre. Non mancano i riferimenti alle influenze made in USA attorno alle quali ruota il singolo. La produzione di Drast degli Psicologi traduce coerentemente in musica le atmosfere di cui Novelo scrive, creando un vestito sonoro su misura per il brano.

Briga ha annunciato il suo ritorno e pubblica stanotte “Non mi regolo”, il suo primo brano in più di due anni. L’artista lancia un brano rap che vede protagonisti con lui Gemitaiz e Il Tre.

“loml” (Pezzi Dischi, in licenza per Island Records Italy/Universal Music Italy) è il singolo d’esordio del cantautore marchigiano Atarde. Il brano è introspettivo e malinconico, ma anche energico e motivante: un anthem per i giovani in un’epoca incerta. “Ho scritto ‘loml’ quasi due anni fa, all’inizio dell’università- racconta Atarde- Ricordo che ero particolarmente giù perché mi sembrava che stessi perdendo troppo tempo in giro per casa a non fare niente, a non uscire quando alcuni miei coetanei sembravano aver scelto con più consapevolezza i propri piani. Sentivo di avere delle responsabilità di cui non riuscivo a prendermi carico. “loml” nasce come un pezzo lo-fi, scritto appositamente perché richiamasse l’onda indie triste/lo-fi di soundcloud. Una volta prodotto, il pezzo è passato sotto le mani di Fudasca che ne ha modificato l’arrangiamento, rendendolo più dinamico e intenso”.

Eva Emaus torna in pista con il nuovo singolo “Don’t lose my eyes”. Un intro visionario per un brano il cui concept viene perfettamente incarnato dal titolo, che suona come un monito più che un imperativo, un invito a essere tenaci in questa vita in cui siamo noi i protagonisti sotto i flash. In fondo “non perdere i miei occhi” non è forse altro che, in seconda battuta, un tenero suggerimento sussurrato all’orecchio, che ha voglia di tuonare forte in testa. Il viaggio artistico di Eva si snoda tra le tentazioni e le vanità dell’uomo, tra il racconto di fragilità e di contrasti che ognuno di noi, in un modo o nell’altro, vive.

I dischi

Alessandra Amoroso torna sulle piattaforme e nei negozi di dischi con “Tutto accade”, il suo nuovo progetto di inediti disponibile dal 22 ottobre. Dopo essere stata regina dei tormentoni per più di un’estate, l’ex Amici torna con un progetto completo anticipato dai singoli “Piuma”, “Sorriso grande” e “Tutte le volte”. Un progetto dalle mille sfaccettature al quale hanno partecipato nomi del calibro di Giordana Angi, Dardust, Rocco Hunt, Davide Petrella e Takagi & Ketra. Ce ne ha parlato la stessa artista. QUI l’intervista.

Ultimo pubblica l’atteso nuovo progetto discografico “Solo”, a due anni e mezzo dal precedente. Anticipato dal singolo “Niente”, il lavoro è un album introspettivo, che mette al centro l’essere umano. Ultimo, allo stesso tempo, si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Esce stanotte “Bromance”, il primo disco congiunto di Mecna e CoCo. Una serie di tracce che non sono da considerare dei semplici duetti ma sono molto di più. Brani nati durante alcune sessioni di scrittura in Toscana, fotografia perfetta di due ragazzi che- come suggerisce il titolo del lavoro- ormai sono quasi fratelli. Dodici le tracce, anticipate da “La più bella”, rifacimento della hit Anni 90 di Raf. Leggi di più sul disco QUI.

Per Beba è il momento di mostrarsi ai suoi fan in una nuova veste. Un’evoluzione di quello che abbiamo sentito finora è pronta ad arrivare con quella che sarà una vera e propria rinascita. Esce stanotte per Island Records/Universal Music Italia il frutto di tutto questo: il primo album della rapper. E il titolo non poteva che essere “Crisalide”. Quattordici i brani in tracklist e non pochi ospiti: Willie Peyote e Angelino Panebianco, M¥SS KETA, Carl Brave e la nuova promessa del cantautorato Vipra.