Alec Baldwin spara sul set e uccide la direttrice della fotografia

Tragedia sul set di ‘Rust’, il nuovo film che vede protagonista Alec Baldwin. Maneggiando una pistola scenica, l’attore 63enne ha ferito mortalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i proiettili sarebbero partiti accidentalmente nel corso delle riprese. Colpito gravemente anche il regista Joel Souza, di 48 anni.

Inutile la disperata corsa in ospedale per la donna, mentre l’uomo è ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche. L’attore è sotto choc per quanto accaduto, mentre proseguono gli accertamenti della polizia di Santa Fè, in New Mexico, dove si svolgono le riprese. Al vaglio degli investigatori perché la pistola non fosse caricata a salve.