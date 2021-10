Anni da Cane, la clip in esclusiva per Diregiovani con Federico Cesari e Aurora Giovinazzo -VIDEO

A lezione di ricamo con Federico Cesari e Aurora Giovinazzo nella clip tratta da Anni da Cane, in esclusiva per Diregiovani. I due attori interpretano Matte e Stella nel primo film Amazon Original italiano diretto da Fabio Mollo (Il padre d’Italia, Il sud è niente, Curon) e scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi. In queste immagini, mostrate dal video, vediamo come i due personaggi si stanno innamorando (anche se non lo sanno): lei conta i suoi anni come quelli di un cane, è disillusa nei confronti dell’amore ma prima di morire ha stilato una lista di cose da fare. Tra queste andare a letto con un ragazzo. Lui, invece, ha una relazione con una compagna di classe di Stella. Nel corso della storia capiranno che non potranno fare a meno l’uno dell’altra. Dopo esserci conosciuti ad una vesta i due si ritrovano in un centro anziani come ‘insegnanti’ di un corso di cucito. Ed è qui che la magia tra i due inizia, o meglio, grazie a un cerotto.

La commedia young-adult, prodotta da Notorious Pictures, è disponibile da oggi in esclusiva su Amazon Prime Video e in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo. Nel cast anche Isabella Mottinelli, Luca Maria Vannuccini con Sabrina Impacciatore e con un cameo speciale di Achille Lauro, che ha composto anche un brano inedito ‘Io e te’ che accompagna i titoli di cosa del film.

ANNI DA CANE, LA CLIP IN ESCLUSIVA PER DIREGIOVANI

ANNI DA CANE, LA STORIA

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

ANNI DA CANE, IL TRAILER