sono una ragazza di 16 anni, da un pò mi frequento con un ragazzo ed abbiamo iziato ad avere rapporti. Utilizziamo il preservativo ma io ho sempre il terrore che possa rompersi, che non sia messo bene che si sfila. avevo pensato di utilizzare la pillola ma non proprio come fare ad averla non so se devo chiedere al mio medico. soprattutto essendo minorenne non vorrei che il medico mi chiedesse l’autorizzazione di mia madre. Una mia amica mi ha detto che non c’è bisogno dell’autorizzazione del genitore ma non sono convinta. Potete darmi qualche informazione? Grazie

Anonima, 16 anni

come afferma la tua mica è vero non è necessaria l’autorizzazione di un genitore per la prescrizione della pillola, ma procediamo per gradi. Per poter valutare quale sia la pillola più adatta a te è necessario un colloquio anamnestico e probabilmente anche delle analisi. Ciò dipende dall’esigenza del medico di approfondire la valutazione per indicarti la pillola più adatta. Le pillole contraccettive non sono tutte uguali! Rispetto alla privacy, autorizzazioni, pur essendo minorenne per avere la prescrizione della pillola non è necessaria alcuna autorizzazione ed il medico è tenuto a mantenere la privacy. Solitamente è il ginecologo che prescrive e suggerisce il tipo di pillola, se ti rechi al consultorio della tua zona potrai trovare un ginecologo che potrà aiutarti. Solitamente non necessaria alcuna impegnativa ma sicuramente sarà necessario un appuntamento da fissare con la segreteria del Consultorio. Vai tranquillamente stando sicura del rispetto della tua privacy.

