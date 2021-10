Paura a casa Ferragnez: la piccola Vittoria in ospedale per un malessere

Non è stata una notte facile per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia nelle ultime ore era sparita dai social per accudire la piccola Vittoria. La secondogenita dei Ferragnez è stata portata in ospedale dopo la comparsa di una serie di malesseri. A raccontarlo, passata la paura, è mamma Chiara attraverso una serie di foto pubblicate su Instagram scattate con la bimba di 6 mesi durante la degenza.

“Siamo appena tornati dall’ospedale- scrive l’influencer- Vitto si sentiva male questa mattina. Aveva febbre alta, difficoltà a respirare ed era disidratata così siamo andati al Pronto Soccorso. Ora 10 ore dopo lì e con tutti gli esami effettuati torniamo a casa e lei si sente meglio”.