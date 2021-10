Ed Sheeran sfoggia il suo italiano a Che tempo che fa e promette i concerti nel nostro Paese

Sarebbe dovuto essere negli studi di Milano per esibirsi a Che tempo che fa ma ha dovuto declinare scegliendo la modalità “smartworking”. Ed Sheeran, attesissimo ieri nel programma di Fabio Fazio, è risultato positivo al Coronavirus poco prima della partenza per l’Italia e a una settimana dall’uscita del suo nuovo disco, “Equals” (“=”), in arrivo il 29 ottobre.

Il cantautore si è collegato dalla sua casa nel Suffolk e ha sfoggiato il suo italiano per scusarsi con i telespettatori. “Mi dispiace così tanto di deludere i miei fan italiani oggi. Vorrei poter essere lì e spero di riuscire a farmi perdonare presto. Vi amo tutti“, ha detto l’artista che – nel nostro Paese – ha conquistato il doppio disco di platino per il singolo “Bad Habits”.

Ammette, però, di essere ancora in fase di apprendimento il cantautore, ormai legato all’Italia indissolubilmente. Qualche anno fa, come è noto, Sheeran ha, infatti, comprato una casa in Umbria dove va a rifugiarsi in cerca di riposo dopo i lunghi periodi di tour e promozione. “Adoro l’Italia– svela- io e la mia famiglia siamo entusiasi dell’Italia. Cerco di venirci il più spesso possibile, è un luogo meraviglioso”.

Presto concerti in Italia

In quarantena ora insieme alla figlia, positiva anche lei, Ed promette di tornare da Fazio appena possibile ma di fissare alcune date in Italia, al momento assente dal calendario del tour che nel 2022 lo porterà in giro per tutto il mondo. “Assolutamente bisognerà ragionare e venire in Italia”, assicura prima di cantare nonostante la voce non al 100%. Chitarra alla mano, il 30enne ha intonato l’ultimo brano “Shivers”.

