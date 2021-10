Keanu Reeves campione di umiltà: aiuta lo staff a portare l’attrezzatura

Keanu Reeves non smette di stupire. I fan sono sempre più ammirati dalla semplicità e dall’umiltà dell’attore americano, che ha già conquistato cuori e strappato lacrime per una storia personale fatta di drammi ma anche di grande dignità nell’affrontare gravi tragedie familiari. LEGGI QUI PER APPROFONDIRE “Il 70% dei miei guadagni Matrix alla ricerca”: da Giulia Salemi ai fan, tutti commossi per Keanu Reeves Impegnato a Parigi nelle riprese della quarta edizione di John Wick in uscita nel 2022, Keanu è stato immortalato mentre aiuta lo staff a salire l’attrezzatura per una scalinata. Qualcuno si avvicina per aiutarlo ma lui rifiuta e prosegue il passo.

