Ferragnez, Vittoria ancora in ospedale: “Ha preso un virus”

Resta alta l’apprensione in casa Ferragnez. La piccola Vittoria è stata ricoverata in ospedale a seguito del persistere dei sintomi comparsi nei giorni scorsi. Venerdì Chiara aveva documentato la corsa in Pronto Soccorso e la giornata trascorsa tra esami specifici e riposo.

Assenti dai social per curare la loro secondogenita, ora il rapper e l’influencer tranquillizzano i fan spiegando cosa è successo: “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene”.

La bimba, 7 mesi sabato scorso, dovrà stare in osservazione per qualche giorno.