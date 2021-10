L’eiaculazione è stata esterna potrebbero esserci rischi sul preseminale?…

Cari esperti,

dato che l’eiaculazione nel profilattico è stata esterna potrebbero esserci dei problemi sul liquido preseminale?

Chiara

Cara Chiara,

per quanto riguarda il liquido preseminale, in letteratura scientifica la questione è ancora aperta e controversa, se alcuni studi affermano di aver trovato spermatozoi mobili con capacità di fecondare nel liquido preseminale, altri ne difendono l’assenza. Tutti gli studi sono realizzati in base a una bassa numerosità di soggetti, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili. Secondo ultime ricerche sembra che il liquido preseminale non contenga spermatozoi e seppure ve ne fossero piccole quantità questi non sarebbero in grado di fecondare.

Il liquido preseminale mantiene dunque la sua funzione meccanica di lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma.

Quindi non dovrebbe esserci alcun rischio significativo.

Un caro saluto!