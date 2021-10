Musicultura, il finalista Lorenzo Lepore annuncia un live a Roma

Lorenzo Lepore, il cantautore romano che, in occasione della 32esima edizione di Musicultura, si è aggiudicato il “Premio per il Miglior Testo” con la canzone “Futuro” (T-Recs Music), conclude il “FuTour” proprio nella sua amata città, Roma. L’appuntamento è al Wishlist di San Lorenzo sabato 30 ottobre.

“Ci sono pochi posti disponibili – spiega Lorenzo Lepore– Fateli vostri, io vi regalerò tutto quello che posso darvi. A cuore in gola e nuvole in testa, storie mie e presto vostre“.

Si chiude così in bellezza una tournée in giro per l’Italia, organizzata un po’ vecchio stile, fra locali e viaggi in auto, che ha riscosso non solo un notevole successo, ma che ha anche permesso all’artista di far assaporare al pubblico un’anticipazione del suo primo disco.

“Il live comprenderà tutte le canzoni messe su all’interno del tour. Sarà il prodotto in musica del viaggio musicale che ho intrapreso– spiega ancora– Gli arrangiamenti sono nati improvvisando con tutti i musicisti che hanno suonato con me. Le strutture dei pezzi sono cambiate spesso anche tramite le reazioni del pubblico. O i commenti a fine concerto. Così è nato il FuTour, Costruendo la mia musica futura”.

Lorenzo, accompagnato dalla sua band, è pronto per dar vita ad un concerto unico, la cui apertura, che prevede un omaggio a un grande cantautore italiano, è affidata alle voci di Delijah (Instagram | Spotify) e féfe (Instagram | Spotify).

Biografia

Lorenzo Lepore nasce a Roma nel 1997. Inizia presto a fare musica e a calcare vari palcoscenici italiani (Parco della Musica, Palatlantico, Piazza Venezia per “Friday for future”, Wishlist, Defrag, Teatro India, Teatro Quirinetta). Nel 2018 pubblica “Flebo”, un ep che raccoglie le sue prime canzoni e, nello stesso anno, comincia a frequentare l’Officina Pasolini.

L’anno dopo idea e conduce “I quattro amici al bar”, un programma radiofonico interamente dedicato alla canzone d’autore. A ottobre 2020 suona all’interno della venticinquesima edizione del MEI, meeting degli indipendenti. Nel 2021 entra a far parte dell’etichetta discografica T-Recs di Tony Pujia, con il quale sta lavorando alla produzione del suo primo album in studio. Nel 2021 è tra i quattro vincitori di Musicultura con la canzone “Futuro” dove si aggiudica il “Premio per il Miglior Testo”.

ORARIO CONCERTO

Apertura porte: ore 21.00

Inizio live: ore 22.00

PREZZO BIGLIETTO

Ingresso 5,00 €