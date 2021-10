GF Vip 6, torna la passione tra Manuel e Lulù

Dopo due settimane di distacco, potrebbe essersi riaccesa la passione tra Manuel e Lulu. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono riavvicinati nella notte e, tra una coccola e l’altra, si sono scambiati anche un bacio.

La Princess non ha mai rinunciato a Manuel, e in tutti questi giorni ha provato un riavvicinamento graduale, che sembra aver dato i suoi frutti. Lui, d’altro canto, ha sempre affermato di averle lasciato una porta aperta.

Come si evolverà il loro rapporto?

Bene Manu, adesso sarà compito tuo difenderti e ragionare con lucidità…non spenderò più tweet per difenderti, se questa è la tua volontà.

Una cosa è certa, ti sei fatto manipolare bene sia da lei che dal programma. #gfvip pic.twitter.com/3GFHlquIEy — LaPieradelGF (@Alessan20316061) October 26, 2021