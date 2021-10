Gentilissimi scusatemi per l’orario ma vi sto scrivendo in un momento di panico.

21 giorni fa ho avuto un rapporto non protetto col mio ragazzo in cui per certo la eiaculazione è avvenuta all’esterno quindi la preoccupazione sarebbe sul liquido pre-seminale. Ciò che però mi mette ancora più ansia è dubbio è il fatto che andando poi in bagno mi sono accorta di avere delle macchie marroni, infatti il giorno dopo ho avuto il mio ciclo regolare della durata di 7 giorni.

Vorrei sapere se ci fosse la possibilità di qualche rischio.

Cordiali saluti.

Anonima

Cara Anonima,



Inoltre, non c’è evidenza scientifica sul fatto che il liquido pre-seminale se il giorno dopo il rapporto è comparso il ciclo puoi stare tranquilla, significa che non eri nel periodo fertile e l’arrivo delle mestruazioni in genere è la prova che non si è incinta.Inoltre, non c’è evidenza scientifica sul fatto chepossa fecondare, la sua funzione è altra, anche se potrebbe contenere un numero esiguo di spermatozoi, per tale ragione è sempre bene utilizzare un metodo contraccettivo, in modo da eludere ogni rischio.

Un caro saluto!