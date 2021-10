Tg Diregiovani – Edizione del 26 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani:

Il 31 ottobre torna l’ora solare

La notte tra il 30 e il 31 ottobre si dovranno riportare indietro di un’ora le lancette dell’orologio per il ritorno dell’ora solare. Il passaggio avverrà precisamente alle 3 del mattino di domenica (che torneranno ad essere le 2. I nuovi dispositivi che regolano la nostra vita, come pc, smartphone e televisori, sono predisposti per l’aggiornamento automatico. Manualmente bisognerà sincronizzare solo gli orologi analogici. L’ora solare durerà fino a domenica 27 marzo 2022, quando si tornerà all’ora legale.

‘Alma’ è il nuovo album di Gaia

Quindici tracce e una lunga serie di collaborazioni. Il 29 ottobre arriva su tutte le piattaforme ‘Alma, il secondo disco di Gaia. Tra le tracce dell’album, i duetti con Gemitaiz, Tedua, Francesca Michielin, Margherita Vicario, J Lord, Selton e Sean Paul con ChildsPlay. La vincitrice di Amici 19 presenterà dal vivo il suo nuovo disco con una serie di concerti in programma nel 2022. Il tour partirà lunedì 24 gennaio 2022 dall’Hiroshima Mon Amour di Torino.

Lucca Comics & Games, al via il 29 ottobre

Quattro giorni di grandi eventi, prestigiosi ospiti, anteprime e uscite. Dal 29 ottobre al 1° novembre torna in presenza Lucca Comics & Games. La manifestazione porterà al suo pubblico – in città, online, su Rai e nei Campfire – il meglio degli universi che sono parte della kermesse: fumetto, gioco, storytelling e mitologie contemporanee, con gli stand delle industrie creative che li rappresentano. L’edizione numero 55 accoglierà anche una serie di ospiti nazionali e internazionali, tra cui Frank Miller, Mahmood, Caparezza, Lacuna Coil e Roberto Saviano.

Gabriele Mainetti torna al cinema con ‘Freaks Out’

A cinque anni dal suo film d’esordio ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’, Gabriele Mainetti torna nelle sale italiane il 28 ottobre con ‘Freaks Out’. Interpretata, tra gli altri, da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo, la pellicola è ambientata nella Roma del 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel, che viene ‘spazzato via’ dalla furia dei nazisti. Così i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della storia.

X Factor entra nel vivo: il 28 ottobre iniziano i Live

Da giovedì 28 ottobre, in prima serata su Sky e Now Tv, iniziano i Live di X Factor 2021. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show entra nel vivo con una struttura che mette la musica al centro di tutto, senza più distinzioni di genere o età. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika hanno scelto i 12 artisti che si sfideranno a colpi di note nella prima edizione al mondo senza categorie. A presentare i Live Ludovico Tersigni, al suo esordio come conduttore.