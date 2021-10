Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch conferma riprese aggiuntive del cinecomic

Benedict Cumberbatch ha confermato le riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel del film di Scott Derrickson, che dovrebbe essere il primo cinecomic del Marvel Cinematic Universe dalle tinte horror.

In a new interview on the Today show, Benedict Cumberbatch reveals there will be additional reshoots for DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS in November and December! pic.twitter.com/W4u30O4oqY