Con un contatto esterno tra genitali è possibile una gravidanza?…

Salve vorrei sapere se con un contatto esterno tra genitali (e quindi con liquido pre seminale) sarebbe possibile una gravidanza se si è verificato nei giorni fertili

Anonima, 18 anni

Cara Anonima,

come sottolineavamo nelle risposte precedenti, in letteratura scientifica il dibattitto sembra aperto in quanto gli studi sono realizzati in base a una bassa numerosità di soggetti, motivo per cui i risultati di queste ricerche non possono essere completamente generalizzabili. Secondo ultime ricerche sembra che il liquido preseminale non contenga spermatozoi e seppure ve ne fossero piccole quantità questi non sarebbero in grado di fecondare.

Il liquido preseminale mantiene dunque, la sua funzione meccanica di lubrificare l’uretra affinché si crei un ambiente idoneo al passaggio dello sperma.

Se c’è stato solo un contatto esterno tra genitali senza alcuna penetrazione e in assenza di liquido seminale è davvero difficile che possano esserci dei rischi per una gravidanza. Inoltre va sottolineato che il liquido spermatico a contatto con agenti esterni tende a seccarsi in pochi istanti perdendo la sua efficacia contraccettiva.

Per vivere in maniera serena e protetta la sfera dell’intimità, consigliamo sempre di scegliere tra i diversi metodi contraccettivi in commercio quello che rispecchia meglio le proprie esigenze.

L’ansia è un elemento che interferisce spesso e in uno stato di tensione continua non solo la sessualità viene vissuta male ma è più facile commettere errori. L’unico modo per contenere il panico sono proprio l’informazione e la prevenzione.

Nei consultori della tua zona troverai ginecologi ma anche opuscoli specifici che possano darti tutte le informazioni necessarie. Oppure puoi rivolgerti al tuo ginecologo di riferimento. Spesso prevale la vergogna e il timore di fare domande inadeguate e troppo imbarazzanti, invece è proprio importante potere esprimere e propri dubbi e trovare strategie funzionali per affrontare nuove esperienze.

Un caro saluto!