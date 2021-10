I Maneskin apriranno il live dei Rolling Stones a Las Vegas: l’annuncio di Jimmy Fallon

Con la partecipazione di ieri sera al ‘The Tonight Show’, i Maneskin si sono messi in tasca un nuovo traguardo: quello di prima band italiana a prendere parte al programma di Jimmy Fallon.

Ethan, Damiano, Victoria e Thomas hanno aperto la serata interpretando ‘Begginn” e ‘Mammamia’ entrando così nei piccoli schermi degli americani. La loro presenza al The Tonight Show è stata l’occasione per anticipare due live molto importanti: quello di stasera al Bowery Ballroom di New York e quello del Roxy Theatre di Los Angeles previsto il 1 novembre.

Un successo planetario quello dei Maneskin, pronti a tornare in Europa da protagonisti: sono loro infatti le candidature come Best Italian Act e per la prima volta in assoluto per un gruppo italiano, anche quelle di Best Group e Best Rock, ai prossimi MTV Europe Music Awards 2021 previsti il 14 novembre in Ungheria. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20 con il Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Durante la serata poi, Jimmy Fallon ha fatto un grande annuncio sui Maneskin: saranno loro infatti ad aprire il live dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre.