Dune 2 si farà! L’entusiasmo del cast sui social

Dune – Parte 2 si farà. A dare l’annuncio è stata la casa di produzione Legendary e la Warner Bros. Pictures attraverso i loro profili social. Dopo il successo della prima parte alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e al cinema, Denis Villeneuve tornerà dietro la macchina da presa per il sequel. Per il regista un questo è un grande sogno che si realizza.

“Quando l’ho letto da bambino mi ha subito colpito perché è un viaggio alla ricerca dell’identità passando attraverso un’altra cultura, la relazione con la natura e la sensazione di isolamento del protagonista”, ha detto Villeneuve a Venezia 78. “Ho appena saputo da Legendary che stiamo procedendo verso un Dune: Part two (che dovrebbe arrivare in sala a ottobre 2023, ndr).Era il mio sogno poter adattare il libro di Frank Herbert e a questo punto posso ringraziare i fan, il cast, la troupe, Legendary e la Warner Bros. Per avermi aiutato a realizzare questo sogno. È solo l’inizio”, ha fatto sapere il regista attraverso un comunicato rilasciato nelle ultime ore.

“Legendary è lieta di andare ufficialmente avanti con Dune: Part two… ancora una volta basato sui fantastici libri scritti da Frank Herbert. Non saremmo arrivati a questo punto senza la straordinaria visione di Denis e l’incredibile lavoro della sua talentuosa troupe, degli sceneggiatori, del nostro cast stellare, dei nostri partner della Warner Bros. e, naturalmente, dei fan! Ecco a voi un altro Dune”, ha scritto la casa di produzione in una nota.

