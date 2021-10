Ant-Man 3, Bill Murray spoilera il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe

È tempo di fare spoiler per Bill Murray. La star di ‘Ghostbusters’ ha annunciato a sorpresa – durante un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine – il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Il grande attore ha raccontato di aver finito le riprese di un cinecomic “però non posso dirti nulla. In ogni caso, alcune persone erano abbastanza sorprese di sapere che ho accettato un progetto del genere. Ma per me il motivo era abbastanza chiaro: ho conosciuto il regista, e mi è piaciuto molto. Ha diretto ‘Bring It On – Girls United’ qualche anno fa, un film che adoro. Quindi ho accettato anche se non sono molto interessato a questo genere di progetti”, ha dichiarato Murray. Il regista al quale fa riferimento l’attore è Peyton Reed, attualmente al lavoro su Ant-Man & The Wasp: Quantumania (al cinema dal 2023) che vede come protagonisti Paul Rudd e Evangeline Lily. 2Ora almeno ho provato che cosa si prova a girare un film Marvel. Ma non penso di aver bisogno di questa esperienza una seconda volta”, ha aggiunto Murray.