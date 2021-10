Anche Tiziano Ferro ha ricevuto porte in faccia: “Rosso Relativo non piaceva alle case discografiche”

Vent’anni fa, il 26 ottobre 2001, Tiziano Ferro pubblicava il suo album di debutto, “Rosso Relativo”. Un progetto che rimarrà iconico per sempre e che ha regalato pezzi come la title track, “Xdono”, “Imbranato” o “L’Olimpiade”. Ripercorrendo la strada dei ricordi in una diretta Instagram, però, il cantautore ha confessato come il periodo precedente all’uscita di questo disco non fosse proprio tutto rose e fiori. Anzi. Le canzoni che oggi tutti noi cantiamo a memoria non piacevano a nessuna casa discografica.

Sotto l’ala protettiva di Mara Maionchi, Tiziano bussava alle porte di tutte le major ma senza risultato: “Con Mara Maionchi e Alberto Salerno abbiamo girato e provato a cercare una casa discografica ma nessuno mi voleva. Vent’anni fa le case discografiche non mi firmavano perché ero troppo alternativo per loro“.

Strano ma vero, i gusti di 20 anni fa erano completamente diversi. Poi la svolta: “Arriva il contratto per ‘Xdono’: se il singolo ha successo, posso fare l’album”. Così è stato ma “Il due di picche– spiega- ha troneggiato nella mia vita dal 1998 fino al 2001 ed è stato utile comunque fare i concorsi, senza le telecamere. Le sconfitte le trasformi in soluzioni”.

Fuori due cofanetti celebrativi

Per celebrare il ventennale di “Rosso Relativo”, Tiziano Ferro torna nei negozi con due cofanetti: il primo in vinile, in uscita domani, e il secondo in cd, in arrivo il 5 novembre.

All’interno e tre versioni rimasterizzate, esclusive e multilingua dell’album: “Rosso Relativo” (versione italiana), “Rojo Relativo” (versione spagnola pubblicato per la prima volta in formato vinile 33 giri) e “Rosso Relativo – Extra” (contenente per la prima volta su un unico supporto le versioni internazionali dei brani di maggior successo dell’album, un singolare out-take della sua primissima incisione e alcuni remix). Entrambi i formati sono già disponibili in pre-order fisico e fruibili in streaming e download digitale.

Entro il 2023, anno in cui Tiziano tornerà in tour, poi, i fan riceveranno qualche sorpresa: un nuovo album e qualche novità potrebbe arrivare prima del previsto.