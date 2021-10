House of Gucci, Lady Gaga ‘senza freni’ nel nuovo trailer – VIDEO

A poche settimane dal debutto dello straordinario The Last Duel (ne abbiamo parlato QUI), Ridley Scott si prepara all’uscita dell’attesissimo House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver.

Nelle nuove immagini, accompagnate da ‘Heart of Glass‘ dei Blondie, vediamo Gaga ‘senza freni’ nei panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, nel film con il volto di Driver. Vediamo il personaggio che si presenta a Gucci nel lounge bar di una discoteca. Lui, davanti alla spavalderia della donna, le bacia la mano. Da qui scorrono alcune sequenze della pellicola in cui Reggiani è felice nell’habitat della famiglia Gucci.

“Gucci è come una torta. Fai un morso e poi ne vuoi di più, e a un certo punto la vuoi tutta”, dice Driver in una scena del film.

Del cast della pellicola – basata sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, ‘La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia’ (edito in Italia da Ipoc) – fanno parte anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

HOUSE OF GUCCI, IL NUOVO TRAILER

HOUSE OF GUCCI, TRAMA

’House of Gucci’ è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

HOUSE OF GUCCI, DATA DI USCITA

House of Gucci debutta a dicembre al cinema con Eagle Pictures.

HOUSE OF GUCCI, IL TRAILER