RECENSIONE| “=”, Ed Sheeran Re Mida del pop anche in versione 2.0

Quattro anni dopo il suo acclamato “Divide” e un tour che l’ha portato in tutto il mondo, Ed Sheeran torna su tutte le piattaforme con ‘=’ (Equals), quarto disco della sua carriera anticipato dai singoli “Bad Habits”, “Visiting Hours” e “Shivers”.

Il cantautore chiude (per il momento) il cerchio dei simboli matematici e lo fa con un album che racconta la vita quanto la morte, la chiusura quanto la gioia di aprirsi abbandonando i fantasmi del passato. Lo fa attraverso i quattordici brani selezionati per quello che sicuramente è uno dei progetti più ambiziosi e luminosi dell’artista: tutti tappe di un arco temporale che comprende appunto gli ultimi 4 anni vissuti ‘on e off dal palco’. In mezzo il matrimonio con la compagna Cherry, la nascita della primogenita Lyra e la scomparsa del mentore e amico amico Michael Gudinski.

La tracklist

Ed pone così l’accento sulle esperienze maturate e sulle persone incontrate esplorando le varie sfumature dell’amore (‘The Joker And The Queen’, ‘First Times’, ‘2step’), della perdita (‘Visiting Hours’), della resilienza (‘Stop The Rain’) e della paternità (‘Sandman’, ‘Leave Your Life’) mentre analizza la sua carriera e la sua realtà (‘Tides’).

1. Tides

2. Shivers

3. First Times

4. Bad Habits

5. Overpass Graffiti

6. The Joker And The Queen

7. Leave Your Life

8. Collide

9. 2step

10. Stop The Rain

11. Love In Slow Motion

12. Visiting Hours

13. Sandman

14. Be Right Now

Non indora la pillola su nessun tema Sheeran che sceglie come parola d’ordine ‘sincerità’: quella della sua penna, sempre precisa nel descrivere emozioni semplici senza renderle banali. Ed è forse per questo che già al primo ascolto di ogni suo pezzo l’interprete di ‘Shape of you’ – seppur quanto questa possa sembrare una di quelle frasi fatte – colpisce dritto alla pancia e fino all’anima. E alla fine del disco capiamo perfettamente quanto la popstar stia passando un momento d’oro in cui si riscopre persona prima che idolo delle folle.

Una nuova versione della musica di Ed

Musicalmente aspettatevi un Ed Sheeran 2.0: ai classici giri di chitarra e alle ballad senza tempo si aggiunge un intero nuovo universo, il 30enne questa volta ha voluto sperimentare giocando senza paura con i suoni e le sonorità virando anche verso mondi più danzerecci o comunque composti da un’impalcatura sonora più complessa del solito.

I più fedeli al passato di Ed Sheeran, forse, per questo avranno qualche appunto da fare ma siamo sicuri che lo canteranno a squarciagola immaginando il suo prossimo concerto in Italia. Una cosa è certa, “=” è la conferma che Sheeran resta il Re Mida del pop.