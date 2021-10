X Factor, l’affondo di Emma sul Ddl Zan: “Una bruttissima pagina del nostro Paese”

Parte col botto la prima puntata dei live di X Factor, andata in onda ieri in prima serata su Sky Uno e Tv 8. Tra i momenti salienti dello show non è passato inosservato l’affondo di Emma Marrone e Mika sul Ddl Zan.

Nel salutare il pubblico infatti, la cantante salentina ha voluto dire la sua su quanto accaduto mercoledì in Senato in merito alla legge Zan. “Sono molto dispiaciuta- ha detto Emma sullo stop del Ddl – non possiamo festeggiare un passo avanti in cui tutti speravamo perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che sono arrivate dal Senato (cori da stadio, l’esultanza dopo aver bloccato il Ddl Zan) oltre ad essere state imbarazzanti hanno scritto una bruttissima pagina della storia del nostro Paese. Credo di parlare a nome di tutti i miei colleghi e a nome di un intero programma che si sempre si è battuto contro ogni discriminazione”.

Le parole di Mika: “Non è l’Italia che mi ha accolto”

Ad appoggiare in pieno le parole della collega è stato Mika, che prendendo la parola ha detto: “Quello che abbiamo visto ieri non è l’Italia che io amo – ha aggiunto Mika -. Non è l’Italia che mi ha accolto e difeso negli ultimi anni. Ma sono profondamente convinto che là fuori ci sia ancora un’Italia capace di amare, accogliere ed è in quella Italia che io voglio continuare a credere”.