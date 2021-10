Cari esperti,

ho bisogno davvero di un vostro consulto. L’ultimo ciclo l’ho avuto il 13.ieri sera si è rotto il preservativo e l’eiaculazione è avvenuta internamente. Dopo mezz’ora massimo 1 ora ho assunto ellaone. Non ho idea se mi trovavo nel periodo fertile, se é già passato o se deve ancora avvenire. Vi prego ho bisogno di sentire un vostro parere. Ellaone funziona? Potrebbe non funzionare?





Anonima

Cara Anonima,

vorremmo subito tranquillizzarti rispetto a quanto dici, ci sembra proprio che puoi stare tranquilla. Hai assunto la contraccezione di emergenza nei modi e tempi previsti e le probabilità che non abbia fatto effetto sono veramente nulle. Tieni presente che EllaOne a differenza della pillola del giorno dopo, che agisce fino a 72 ore dopo il rapporto (3 giorni), agisce fino a 120 ore (5 giorni) e se assunta nelle prime 24 ore dal rapporto a rischio di gravidanza indesiderata, è ben tre volte più efficace della pillola del giorno dopo e due volte più efficace se assunta entro 72 ore.

Entrambe agiscono impedendo la fecondazione dell’ovulo, in quanto sono in grado di spostare l’ovulazione di qualche giorno prima che inizi il processo che porta all’ovulazione, o anche dopo il suo inizio nel caso di EllaOne. Aspetta con serenità l’arrivo del ciclo che solitamente si presenta nei giorni previsti, ma può accadere che ci siano dei leggeri ritardi o anticipi, nulla di preoccupante.

Un caro saluto!