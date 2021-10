Lo Stato Sociale, un inedito per il film Crazy For Football

La voce di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale accompagna Crazy For Football, il film tv di Volfango De Biasi (l’1 novembre su Rai1), con l’inedito ‘Forse un po’ troppo normali’.

“Ai tempi dei primi ep de Lo Stato Sociale, in particolare ‘Amore ai tempi dell’Ikea’, tutta la parte del packaging era stata curata da degli ospiti di una casa per malati psichiatrici perché il nostro manager e amico Matteo Romagnoli faceva l’assistente sociale quando ci ha incontrati e non è certamente un caso. Il nome stesso della nostra casa discografica Garrincha Dischi – che è un omaggio al campione di calcio brasiliano Manoel Francisco dos Santos, soprannominato Garrincha proprio perché aveva una gamba più corta dell’altra come l’uccellino omonimo – racconta come quello che è un handicap diventa un vantaggio, una qualità, una capacità di avere una visione diversa del mondo. Poi succede che incontro Volfango al call back di un film, mi racconta che il suo amico di una vita si occupa di quello di cui si occupava Matteo Romagnoli quando ci ha incontrati e mi chiede di fare una canzone: e a me in quel momento sembra tutto giusto. E poi il film è bellissimo…e quindi, alla fine era tutto giusto davvero”, ha raccontato Lodo Guenzi.