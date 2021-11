The Book of Boba Fett, il TRAILER della nuova serie Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la nuova key art di The Book of Boba Fett, la nuova serie targata Lucasfilm che debutterà mercoledì 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Anticipata in una scena post credit a sorpresa dopo il finale della seconda stagione diThe Mandalorian, The Book of Boba Fett è un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars e vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.