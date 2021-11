Salve, scusi il disturbo.

Non so se leggerà questa email.

Le scrivo per chiedere un parere e sarò più schematica possibile.

-Giorno 25 agosto ho avuto un rapporto non protetto e il giorno dopo ho preso la pillola norlevo e il ciclo è venuto dopo 5 giorni di ritardo.

-Giorno 20 settembre ho ripreso la pillola e il ciclo è arrivato con 10 giorni di anticipo.

-Giorno 14 ottobre ho avuto un altro rapporto, ma il mio ragazzo è venuto fuori. Ora sto aspettando il

ciclo e ancora niente, sarebbe dovuto arrivare giorno 27 ottobre. È possibile che la pillola norlevo faccia ritardare il secondo ciclo?

Grazie per un’eventuale risposta

Anonima

Cara Anonima,

l’assunzione dellapuò influire sulla regolarità del ciclo, anticipandolo o posticipandolo, proprio perchè l’organismo deve smaltire l’improvviso impatto ormonale.Ci sembra di capire, inoltre, che in due mesi hai assunto per ben due volte norlevo, quindi il tuo corpo è stato ulteriormente stressato dall’utilizzo del farmaco. Ci teniamo a precisare che la pillola del giorno dopo, in quanto contraccettivo di emergenza, va presa solo in rari casi, quando davvero si presenta una variabile imprevista che non è stato possibile tenere sotto controllo, non va mai usata come metodo usuale. È importante, quindi, usare la giustae scegliere quella che fa al proprio caso.Un caro saluto!