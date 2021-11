GF Vip 6, Elettra Lamborghini difende Aldo Montano: “Lo vogliono far fuori”

Quasi 3 milioni di persone si sono collegate lunedì sera su Canale 5 per la puntata prime time del GF Vip 6. A tenere acceso l’interesse, la lite che ha coinvolto Aldo Montano e Alex Belli, poi proseguita anche questa mattina. Tra i telespettatori che hanno assistito allo scontro anche Elettra Lamborghini, fan del reality, che ha commentato su Twitter le dinamiche della serata, prendendo apertamente una posizione. La cantante si è schierata in difesa dello schermidore, affermando che essere educato non significa non avere carattere.

“Un altro shh e spacco il telefono… vogliono fare fuori Aldo perché è il più forte… non capisco questa cosa che l’essere gentile e composto sia considerato da persona senza palle… ma fatemi il piacere!”.

Un altro shh e spacco il telefono… vogliono fare fuori Aldo perché é il piú forte…non capisco questa cosa che l essere gentile e composto sia considerato da persona senza palle… ma fatemi il piacere 😓😓😓 #GFvip — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) November 1, 2021

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha visto lo scontro tra Aldo e Alex per un fraintendimento. L’attore, parlando la notte di Halloween con Gianmaria, ha supposto che lo schermidore non fosse del tutto sincero con lui e che lo reputasse ipocrita e falso.

E’ seguito un confessionale piuttosto piccato, in cui Alex ha affermato che il vero Aldo ancora non è venuto fuori.

La mattina seguente i due hanno chiarito, ma quando Montano si è trovato davanti le immagini del confessionale nel corso della puntata non l’ha presa molto bene.

La discussione sembrava finita, ma questa mattina i toni si sono scaldati nuovamente e i due hanno avuto uno scontro furioso che ha destabilizzato gli equilibri della casa.

