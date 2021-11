Il Collegio 6, Gaia Cascino a rischio espulsione: le anticipazioni

Una seconda puntata ricca di novità quella del Collegio 6, che ha visto l’ingresso della nuova studentessa Matilde e l’elezione di Maria Sofia e Lorenzo.

Guai in vista, invece, per Gaia Cascino, che rischia di abbandonare Il Collegio. Insieme a Davide Maroni, infatti, è risultata tra i peggiori.

La puntata ha lasciato in sospeso il loro destino.

Riusciranno a rimanere nel collegio?

Nella prossima puntata, in onda su Rai2 il 9 novembre, i due collegiali dovranno studiare Alessandro Manzoni e i Promessi Sposi, approfondendo il personaggio della Monaca di Monza. A rischio la loro permanenza nel programma.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER LE VIDEO ANTICIPAZIONI!