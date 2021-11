Can Yaman, compleanno a Cinecittà World per aiutare i bambini malati

Festa grande per Can Yaman. L’attore turco che il prossimo 8 novembre compirà 31 anni, ha deciso di aiutare i bambini del reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma acquistando macchinari importanti. Per farlo, domenica 7 novembre, l’attore sarà a Cinecittà World dove incontrerà le famiglie e i suoi fan in occasione dell’evento ‘Happy Birthday Can Yaman’.

Tutti coloro che vorranno aiutare Yaman a donare un sorriso ai bambini, potranno partecipare all’evento acquistando i biglietti sul sito di Cinecittà World. Durante la giornata si potrà incontrare l’attore e contribuire alla donazione. L’appuntamento è per le15 sul Palco della Cinecittà Street.

L’appuntamento di domenica è organizzato dall’associazione ‘Can Yaman for Children’ e sarà il primo di serie di appuntamenti.