Marco Mengoni lancia il video di ‘Cambia un uomo’ e annuncia ‘Materia (Terra)’

A più di due anni dal successo multiplatino di Atlantico, Marco Mengoni torna con ‘MATERIA (TERRA)’. Il nuovo disco, disponibile da venerdì 3 dicembre, è l’inizio del progetto musicale ‘MATERIA’, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali del cantante, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua l’unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

MATERIA (TERRA)

Il primo album MATERIA (TERRA) parte dalle radici di Marco Mengoni, da quel passato che lo ha reso la persona che è oggi, da quel contatto che in questi ultimi due anni tanto ci è mancato.

La tracklist

MATERIA (TERRA) si sviluppa lungo 11 tracce (13 nella versione CD).

La tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione ‘Cambia un uomo’ e tra i brani include anche due feat: ‘Il meno possibile’ con Gazzelle, cantautore protagonista assoluto della nuova scena musicale italiana che torna a collaborare con Marco, dopo aver firmato “Calci e pugni”, e ‘Mi fiderò’ con Madame, giovanissima cantautrice che ha ridefinito e mischiato i canoni musicali tradizionali.

01 Cambia Un Uomo

02 Una Canzone Triste

03 Il Meno Possibile (feat. Gazzelle)

04 In Due Minuti

05 Mi Fiderò (feat. Madame)

06 Ma Stasera

07 Appunto 1. 23-01-2021

08 Proibito

09 Appunto 2. 14-05-2021

10 Luce

11 Un Fiore Contro Il Diluvio

12 Il Meno Possibile

13 Mi Fiderò

Cambia un uomo

MATERIA (TERRA) è stato anticipato da Cambia un uomo, il nuovo singolo di Marco Mengoni. Un brano intenso, profondo e avvolgente, dalla matrice soul gospel e caratterizzato da un suono autentico, corposo, quasi palpabile.

Scritta da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di MACE, producer multiplatino tra i più rinomati della scena italiana, e Venerus, eclettico cantautore, polistrumentista e produttore, il singolo è un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.