Ed Sheeran è guarito dal Covid e si prepara per un live esclusivo a Milano

L’Italia rimane esclusa dal tour che Ed Sheeran porterà in giro per il mondo nel 2022 ma i fan italiani avranno la possibilità di vederlo live prima di quanto pensino. Il cantautore si esibirà per 400 fortunati fan in un concerto esclusivo organizzato da Mondadori. Si terrà in una location ancora segreta il 25 novembre ma non saranno messi in vendita i biglietti. I pass saranno regalati ai vincitori di un concorso attivo fino al 16 novembre.

Come vincere i biglietti per il concerto di Ed Sheeran a Milano

Le regole sono semplici. Basta acquistare una copia in cd o vinile del nuovo disco del cantautore, “=” (Equals), sul sito di Mondadori o al Megastore di piazza Duomo a Milano. Con ogni acquisto si ha diritto a un codice da inviare tramite sms al numero 3334842641. Un sistema lo registrerà e lo inserirà nella lista che parteciperà all’estrazione. Il regolamento completo è QUI.



Quarantena finita per il cantautore

Intanto, Sheeran si gode il successo del suo disco lasciandosi alle spalle l’incubo del Covid. A una settimana dall’uscita di “=”, la popstar aveva annunciato sui suoi canali social di aver contratto il virus. Asintomatico, così, ha dovuto cancellare ogni impegno, compreso quello che lo avrebbe visto dal vivo a Che tempo che fa.

In diretta streaming ha promesso a Fabio Fazio che tornerà appena possibile. Chissà che la trasferta milanese di novembre non sia l’occasione giusta. C’è chi spera di vederlo ospite anche ad X Factor.