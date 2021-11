Dopo il ricovero di Vittoria, Chiara Ferragni dona all’ospedale un’incubatrice

Dopo i brutti momenti passati a causa del ricovero della figlia Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di dimostrare la sua sua riconoscenza all’ospedale Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano donando una nuova incubatrice.

Con una storia su Instagram l’influencer ha spiegato che il macchinario verrà acquistato con i proventi derivanti dagli acquisti sul suo profilo di Wallapop.

Vittoria colpita dal virus sinciziale: ecco cos’è

La piccola Vittoria è stata ricoverata per diversi giorni a causa del virus sinciziale (Vrs), un virus respiratorio che colpisce i neonati, già nel primo mese di vita e può provocare bronchioliti e polmoniti. Purtroppo più il bambino è piccolo più le manifestazioni possono essere gravi. A mettere in guardia i genitori proprio in quei giorni terribili è stato Fedez che sui social ha detto: “Se avete bambini piccoli fate molta attenzione mi raccomando, questo virus non va preso alla leggera”.

Un vaccino per il virus: in corso la sperimentazione

Dopo anni di studio forse la svolta importante. “C’è un vaccino per le donne nell’ultimo trimestre di gravidanza che è entrato nella fase 2 della sperimentazione”, ha spiegato all’agenzia Dire Fabio Midulla, responsabile del pronto soccorso pediatrico del policlinico Umberto I di Roma e presidente della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri). ” Sarebbe importante riuscire a farlo proprio perché gli anticorpi possono passare attraverso la placenta e quindi essere trasmessi al bambino che deve nascere. Si tratta di un vaccino sviluppato con la proteina F”. Non solo. “L’Ema ha poi dato l’autorizzazione a iniziare la sperimentazione su un vaccino a mRNA messaggero, la stessa tecnologia che si usa per il vaccino contro il coronavirus”.