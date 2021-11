Assumo la pillola alle ore 16, ma il 24 di settembre l’ho assunta più tardi…

Buonasera,

vi scrivo per avere una delucidazione. Abitualmente assumo la pillola alle ore 16, ma il 24 di settembre l’ho assunta tra le 23 e le 24. Alle 3 ho avuto un episodio di vomito. Al momento avendo ancora la nausea non ho assunto un’altra pillola. Ho poi recuperato alle ore 8 del mattino stesso. La mia ginecologa mi ha detto di stare tranquilla (anche se mi trovavo nella prima settimana di assunzione). Io per sicurezza ho deciso di non avere rapporti per tutta la settimana seguente.

Quello che volevo capire è se il mio comportamento è stato corretto. Nel senso: avrei dovuto assumere prima la pillola di scorta? Io ho pensato che andasse bene assumerla alle 8 perché non erano comunque passate 12 ore dalle 23 (anche se solitamente la assumo alle 16 ho tenuto in considerazione l’orario a cui l’ho presa quel giorno). Scusate so che è un po’ contorto il ragionamento, spero di essermi spiegata.

Grazie infinitamente per il vostro prezioso tempo

Giulia, 27 anni

Cara Giulia,

da quanto dici ci sembra proprio che hai fatto tutto nel modo giusto. Rivedendo la dinamica, hai assunto la pillola dimenticata entro le dodici ore, ma tieni presente che puoi assumere il contraccettivo orale subito quando ti accorgi della dimenticanza. In questo modo non rischi di superare le dodici ore e stare quindi serena rispetto alla copertura. Anche nel l’episodio di vomito hai fatto tutto nel modo giusto, secondo noi anche aspettando che terminasse il senso di nausea prima di assumere la pillola. Come ti ha detto la ginecologa ci sembra che puoi stare serena anche rispetto ai rapporti che comunque non ci sono stati. Ricorda comunque che se ci sono dei dubbi rispetto all’assunzione e di conseguenza rispetto alla copertura, se hai rapporti puoi utilizzare il preservativo per i sette giorni consecutivi alla dimenticanza. Chiedi però, come giustamente hai fatto, un parere alla tua ginecologa, che conoscendoti potrà consigliarti il comportamento più giusto da adottare.

Un caro saluto!