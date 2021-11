X Factor 2021, i Westfalia sono i primi eliminati e Mika si arrabbia

I Westfalia sono i primi eliminati di X Factor 2021. La band di Mika lascia il programma dopo solo due puntate. Nello scontro diretto è stato Versailles, del roaster di Hell Raton, ad avere la meglio. Il gruppo non ha convinto i giudici con l’esibizione di “Hey ya” degli Outkast, una performance che li ha fatti finire dritti al ballottaggio alla fine della prima manche.

Dispiaciuto – e forse anche un po’ arrabbiato Mika – corso ad abbracciare i suoi ragazzi. Il cantautore è, poi, uscito per poi non rientrare per i saluti finali nonostante l’invito ripetuto del conduttore Ludovico Tersigni.

Il gruppo ora si prepara alla vita fuori dal talent: su tutte le piattaforme è disponibile il loro singolo, “Goblin”.