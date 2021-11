Lollapalooza, tra A$AP Rocky e Meghan The Stallion ci sono anche i Måneskin

I Måneskin sono ormai il gruppo preferito dai festival all’estero. La band è nella line up del Lollapalooza, la kermesse che l’anno prossimo si terrà Parigi il 16 e il 17 luglio. Precisamente all’Ippodromo di Longchamp.

Sul palco artisti del calibro di Imagine Dragons, A$AP Rocky, Meghan The Stallion, Pearl Jam, Anitta, Jack Harlow e David Guetta. E non riescono a contenere la gioia Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che sui social ammettono di essere “molto emozionati” all’idea di partecipare a uno dei festival più celebri di sempre, dalla sua nascita nel 1991.

❤️‍🔥 Soooo excited to announce we’re gonna play at @LollapaloozaFR 2022 next summer in Paris ❤️‍🔥 #LollaParis #Lollapalooza



Tickets available here: https://t.co/DD9k4jwaXd pic.twitter.com/rg6zcbi6xi