Indiana Jones 5, giallo sul set: trovato morto un membro della troupe

Giallo sul set di Indiana Jones 5 in Marocco. Nelle ultime ore è stato trovato morto un membro della troupe a Fes, nell’hotel in cui alloggiava. Si tratta di Nic Cupac, 54enne, responsabile dell’assemblaggio dei set. A diffondere la notizia è stato il The Sun. Le indagini, come riporta il quotidiano, hanno rivelato che la morte dell’uomo è avvenuta per cause naturali. “Ho il cuore spezzato. Nic era un uomo così adorabile“, ha scritto uno degli amici. Un altro “Uno dei migliori, mi ha insegnato così tanto quando stavo iniziando“.

La tragedia segue quella che ha colpito il set di ‘Rust’, che ha visto la morte della direttrice della fotografia Alyna Hutchins, 42enne, a causa di un colpo di pistola scenica partito accidentalmente dall’attore Alec Baldwin. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i proiettili sarebbero partiti accidentalmente nel corso delle riprese. Colpito gravemente anche il regista Joel Souza, di 48 anni.

Il 79enne Harrison Ford tornerà nei panni del celebre avventuriero archeologo, personaggio creato da George Lucas. Era il 1981 quando l’attore ha debuttato nell’iconico ruolo ne I predatori dell’arca perduti di Steven Spielberg. Al suo fianco ci saranno Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Alla regia James Mangold (già regista di Logan e di Le Mans ’66 – La grande sfida), che ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan. Spielberg, invece, sarà coinvolto nella realizzazione con Kathleen Kennedy, Frank Marshall e il produttore Simon Emanuel. John Williams, invece, si occuperà della colonna sonora.