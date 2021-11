GF Vip 6, Alex Belli a rischio squalifica? Ecco cosa è successo nella notte

È stata una puntata movimentata quella del Grande Fratello Vip 6. Al centro della serata Alex Belli, che prima ha affrontato Aldo Montano dopo la lite che li ha visto protagonisti, poi ha dovuto fare i conti con la moglie Delia Duran, contrariata dal rapporto che il marito ha instaurato con Soleil.

Un duro scontro, da cui l’attore ne è uscito visibilmente scosso ma che adesso potrebbe portare conseguenze molto gravi.

Al termine della diretta, Alex Belli ha espresso la volontà di uscire dalla casa per non rischiare di rovinare il suo matrimonio per un gioco.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo la porta rossa.

Ha aperto la porta rossa … non dovrebbe essere squalificato ? #gfvip pic.twitter.com/gYBg2TGshk — νίκη💥 (@a_irottiv) November 6, 2021

L’attore è uscito dalla prima porta, proseguendo per il corridoio fino a raggiungere la seconda, seguito da Soleil che cercava di fermarlo.

Alla fine Alex è tornato indietro, richiamato anche dal Confessionale, ma come hanno sottolineato gli altri inquilini, potrebbe aver infranto il regolamento del Grande Fratello.

Come affermato da Sophie, infatti, aprire la seconda porta rossa, anche senza uscire, costa la squalifica al concorrente.

Nei video che circolano in rete, Alex abbassa la maniglia e pare, seppur leggermente la porta rossa, prima di essere fermato da Soleil.

Che provvedimenti prenderà il Grande Fratello?

Al momento il televoto non è stato ancora annullato, lasciando pensare che non vi sarà alcuna squalifica. Almeno per adesso.