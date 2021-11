Dopo una settimana di tensione sembra essersi risolta, almeno apparentemente, la querelle tra Aldo Montano e Alex Belli.

Dopo la lite della scorsa settimana, i due hanno avuto un ulteriore scontro nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, dove i toni si sono accesi ulteriormente. Quando sembrava che tra loro ormai non ci fosse modo di ricucire, qualcosa si è mosso.

Mentre il campione olimpico era in cucina a preparare il pranzo per la casa, Alex gli si è avvicinato per abbracciarlo.

Come l’ha presa Aldo?

Ha contraccambiato l’abbraccio, ed entrambi si sono detti dispiaciuti per quanto accaduto.

Pace fatta o quiete prima della tempesta?