Lizzo sarà la protagonista dell’ultima puntata di American Express UNSTAGED

Sarà Lizzo, vincitrice di tre Grammy Award, la protagonista della prossima – e ultima per il 2021 – puntata del format musicale American Express UNSTAGED.

“Esibirsi è una delle massime espressioni d’amore che si possa sperimentare con i propri fan. Poter chiudere quest’anno con una speciale esibizione con American Express UNSTAGED, per i miei fan in tutto il mondo, è davvero incredibile. Entrare in contatto in modo autentico con il mio pubblico è per me di estrema importanza e non vedo l’ora che vedano cosa abbiamo organizzato per questa straordinaria esibizione”, ha commentato così Lizzo.

Domenica 5 dicembre 2021 alle 3:00 del mattino, da South Beach di Miami, si svolgerà di fronte a un pubblico dal vivo e in live streaming, American Express UNSTAGED con Lizzo, che chiuderà le esperienze musicali 2021 per i possessori di American Express e i fan con una performance unica accompagnata da giochi pirotecnici che daranno ancora più enfasi ai brani preferiti dai fan e alle sue nuove canzoni.

American Express UNSTAGED con Lizzo verrà trasmesso in streaming esclusivamente su LIVENow e rimarrà disponibile in VOD per le 48 ore successive garantendo ai fan di tutto il mondo la possibilità di partecipare all’esperienza.

I fan possono acquistare i biglietti su LIVENow mentre i Card Member avranno accesso all’acquisto di pacchetti esclusivi su fino ad esaurimento scorte.