Deddy e Mariasole Pollio stanno insieme, arriva la conferma?

Deddy e Mariasole Pollio stanno insieme? L’ex concorrente di Amici 20 – durante cui ha avuto una relazione con la ballerina Rosa Di Grazia – e l’attrice e conduttrice sembrano fare sul serio. Si sono conosciuti questa estate durante Battiti Live, lui tra gli ospiti del programma musicale e lei in veste di conduttrice. Dopo vari avvistamenti, i rumors sulla relazione tra i due sono diventati sempre più insistenti. Nelle ultime ore sono stati proprio i diretti interessati a pubblicare un video che li ritrae abbracciati. Il cantante de ‘Il cielo contromano’ e l’esponente della Generazione Z hanno trascorso una serata insieme a Pescara, in compagnia di molte persone. Tra queste, diversi membri dell’entourage di Deddy, come i produttori Tom Beaver e Flavio De Carolis. I due non hanno ufficialmente confermato la relazione ma la passione è innegabile!

