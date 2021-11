Tutto quello che c’è da sapere su “Soundcheck”, il disco di Amici 21

La musica di Amici 21 arriva in un unico contenitore su tutte le piattaforme e nei negozi. Uscirà il 19 novembre “Soundcheck”, la compilation che raccoglie gli inediti dei ragazzi in gara quest’anno. Il progetto, diciassette le tracce in tutto, è già disponibile in preorder. Su Amazon è possibile assicurarsi una copia autografata dagli allievi, sul sito di Sony Music, invece, un bundle contenente – oltre al cd firmato – anche l’iconica felpa di Amici.

La cover di “Soundcheck”

Ecco la copertina ufficiale di “Soundcheck”.

La tracklist

ALBE – “MILLEVOCI” ALE – “2 MINUTI” ALEX – “SOGNI AL CIELO” LDA – “QUELLO CHE FA MALE” LUIGI – “VIVO” NICOL – “ONDE” REA- “AVREI SOLO VOLUTO” TOMMASO – “SOLO PER PAURA” SIMONE (VILE) – “DA RICCHI NOI” SISSI – “COME, COME” TOMMASO – “CATENE” REA – “SOTTO LA PELLE” NICOL – “SPOTIFY” LUIGI – “MURO” LDA – “SAI” ALEX – “TRA SILENZI (ROMA)” ALBE – “COSÌ BELLO”

Fuori 10 inediti

Nell’attesa di avere il cd di Amici tra le mani, da oggi sono su tutte le piattaforme dieci degli inediti