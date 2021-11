Back to school, Giulia Salemi e compagni ‘rimandati’ a gennaio

Al momento sembra essere solo un’indiscrezione ma a quanto pare, ‘Back To School’ slitterà a gennaio. Il programma condotto da Nicola Savino così, non arriverà su Italia 1 in questo mese ma debutterà direttamente con l’anno nuovo.

Quella che arriverà sul piccolo schermo sarà una sfida a colpi di ‘cultura’, che vedrà coinvolti 25 vip dello spettacolo e dello sport. I rimandati dovranno ripetere l’esame di quinta elementare. A giudicarli saranno veri docenti della primaria, affiancati da piccoli studenti molto preparati.

Back To School: i concorrenti

Ecco i nomi dei concorrenti che prenderanno parte al programma.