Spider-Man: No Way Home, sul nuovo poster c’è anche Goblin

È stato rilasciato il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, su cui vediamo Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno alle prese con un villain a noi noto: il Doctor Octopus, interpretato da Alfred Molina. Inoltre, sul manifesto vediamo i fulmini generati da Electro (Jamie Foxx), le tempeste di sabbia dell‘Uomo Sabbia (non sappiamo se sarà interpretato da Thomas Haden Church, volto nella prima saga dedicata a Spidey di Sam Raimi) o di un nuovo interprete) e Goblin, il villain interpretato da Willem Dafoe nei cinecomic di Raimi. E naturalmente non mancherà Myesterio (Jake Gyllenhaall).

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, LA STORIA

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL CAST

Nel cast, oltre a Holland, troviamo Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono i rispettivi ruoli dei film precedenti. Tra i protagonisti anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange.

Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DATA DI USCITA

Spider-Man: No Way Home debutta il 16 dicembre solo al cinema prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL TRAILER

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, IL POSTER

