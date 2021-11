ANTICIPAZIONI| Il Collegio 6, prima gita fuori porta per gli studenti

Questa sera, alle 21.20 su Rai2, va in onda il terzo appuntamento de Il Collegio 6 (in replica sulla piattaforma streaming RaiPlay).

IL COLLEGIO 6, LE ANTICIPAZIONI

In collegio se non si studia la fine è prossima, questa è una delle regole che valgono sempre. Nel nuovo appuntamento del docu-reality di successo, ambientato nei favolosi Anni 70, due alunni dovranno studiare più degli altri per superare la prova assegnata dal Preside per aver mancato di rispetto al professor Maggi. La pena per chi non supererà la prova sarà l’espulsione dal Collegio stesso.

In classe ci sarà una novità tra i professori, uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Arriverà poi il momento della prima proiezione di un film, la prima gita fuori dal cancello, a cui potrà partecipare solo chi se lo meriterà e infine i collegiali saranno impegnati in una lezione di giornalismo.

Non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte in menu, mentre altre simpatie continuano a sbocciare.

IL COLLEGIO 6, GLI STUDENTI

Gli studenti catapultati nel 1977 sono: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio), Valentina Comelli (15, Zone), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone), Raffaele Fiorella (15, Barletta), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate), Davide Maroni (16, Nova Milanese), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna), Filippo Romano (14, Scandicci), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico) e Lorenzo Sena (14, Viareggio).