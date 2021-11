Lady Gaga torna in Italia: sarà ospite di un programma televisivo della Rai

Un legame indissolubile che non abbandona neanche nei momenti di promozione. Lady Gaga torna in Italia, terra delle sue origini, per raccontare il film “House of Gucci”. La popstar sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa il 14 novembre. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore.

Tra musica e cinema, Miss Germanotta svelerà ogni segreto della sua partecipazione al film diretto da Ridley Scott che, tra l’altro, l’ha vista girare nel Bel Paese. Sullo schermo dal 16 dicembre Gaga sarà Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio. Una parte che, come mostrano i primi trailer, ha vestito in maniera impeccabile. I fan non vedono l’ora di ascoltare ogni segreto della sua interpretazione.

Ecco il promo della sua ospitata a Che tempo che fa ↓