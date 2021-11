Stasera a Le Iene arriva Michela Giraud: è lei la nuova conduttrice

Michela Giraud sarà la protagonista della sesta puntata de Le Iene, in onda questa sera in prima serata su Italia 1. In merito al ruolo di conduttrice del programma, l’artista ha dichiarato: “Non sono mai stata una Iena nella vita anche se a volte sarebbe stato utile esserlo. Non vedo l’ora di vestirne i panni per la prima volta e vedere cosa Nicola Savino e la Gialappa’s Band hanno in serbo per me… soprattutto perché non sanno cosa io ho in serbo per loro!”.

LOL: Chi ride è fuori, il successo di Michela Giraud

Ma la Giraud non sarà solo la primadonna di questa sera. Il pubblico del piccolo schermo la conosce infatti per la conduzione di Comedy Central News e soprattutto per la sua partecipazione al programma di successo ‘Lol’ targato Amazon Prime. E’ in questa occasione infatti che l’attrice è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico e a farsi apprezzare per la sua ironia intelligente. Ecco i suoi momenti più belli:

Tra questi non possiamo non menzionare il brano nato all’interno del programma “Mignottone pazzo”, che la stessa Giraud ha inciso una volta terminato il programma.

Non solo comicità però. Michela Giraud è stata nominata da Forbes Italia tra le 100 donne di successo del nostro Paese accanto a Milena Gabanelli e al ceo di Bnl.

IL 2021 È L’ANNO DI MICHELA GIRAUD

Oltre alla partecipazione a LOL: Chi ride è fuori, quest’anno Michela Giraud è stata scelta come volto ACTIONAID per la campagna sull’adozione a distanza. Inoltre è coautrice del libro corale MANIFESTO, edito da Fandango; conduttrice della seconda stagione di CCN – Comedy Central News e de Il Salotto con Michela Giraud, su Comedy Central; attrice nel film Maschile Singolare, e infine, dopo aver vinto nel 2020 il Premio Satira Politica Forte dei Marmi, quest’anno è anche vincitrice del Premio Ischia – Carlo Vanzina 2021.