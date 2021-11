sangiovanni a Muschio Selvaggio: “Dopo Amici il successo un trauma”

Dalle giornate passate tra scuola e musica al successo senza confini e ai primi posti in classifica. Lo racconta con stupore il cambiamento più grande vissuto nella sua vita sangiovanni e lo fa ai microfoni di Muschio Selvaggio, il format di Fedez e Luis Sal in cui i due chiacchierano con i loro ospiti degli argomenti più disparati. L’ex Amici è stato ospite dell’ultima puntata a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo con Madame, “Perso nel buio”. Brano che è già destinato a scalare le classifiche di streaming, al contrario di quanto lo stesso artista – dentro la scuola di Maria De Filippi – si sarebbe aspettato. Dentro il programma nessuna avvisaglia del calore mostratogli dai fan.

“Lì dentro sei senza telefono, non sapevo nulla di quello che stava succedendo fuori. Stavamo facendo una passeggiata pre-finale nel giardino fuori la casetta– ricorda sangio- arriva Maria con il telefono e mi fa vedere la classifica di Spotify, ero primo con tipo 800mila streams e mi sono detto: ‘Che vuol dire?’ Da zero, non avevo niente, è cambiato tutto da un giorno all’altro“.

“È come se avessi vissuto tre vite finora-spiega il ragazzo classe 2003- la mia, quella di prima, andavo a scuola, facevo le mie cose, scrivevo musica; sono entrato lì ed è diventata un’altra vita con le telecamere, 17 persone che non conosci; e poi subito dopo 6 mesi che passano come se fosse un giorno, ti ritrovi alla vita di prima ma è completamente un’altra cosa”. Un cambiamento improvviso che non ha risparmiato “Un po’ di trauma”, seppur vissuto in positivo.

Ecco il video completo dell’intervista in cui sangio cita anche Madame – “la mia talent scout” – e parla del messaggio da dare ai suoi contanei con la musica ↓