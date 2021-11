Gli effetti di Gomorra sulla gente, i The Jackal conquistano con l’episodio finale – VIDEO

i The Jackal non smettono mai di conquistare e regalare risate ai loro fan. Sui loro social, in queste ore, è apparso l’episodio finale de Gli effetti di Gomorra sulla gente. Il video arriva a pochi giorni dal debutto della stagione finale della serie tv il 19 novembre su Sky e Now per la regia di Marco D’Amore e Claudio Cupellini.

Ciro Priello, Fabio Balsamo e Claudia Napolitano, con la partecipazione straordinaria di Fortunato Cerlino (interprete del boss Pietro Savastano, papà di Gennaro nella serie) si ritrovano ad una cena animata da un susseguirsi mozzafiato di battute tratte da tutte le stagioni di Gomorra, comprese le immancabili imitazioni ai protagonisti. Il divertimento è assicurato (e pure il ripasso degli episodi dello show Sky Original prodotto da Cattleya amato in tutto il mondo).

THE JACKAL, GLI EFFETTI DI GOMORRA SULLA GENTE

GOMORRA 5, IL TRAILER