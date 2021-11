Amici 21, anticipazioni pomeridiano: un eliminato e un nuovo ingresso

Torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. Nella nuova puntata, che andrà in onda domenica 14 novembre alle 14 circa su canale 5, ospiti in studio Aka 7even, che presenterà il nuovo singolo ‘6pm’, e J-Ax.

Quest’ultimo sarà chiamato a giudicare le esibizioni dei cantanti.

AMICI SPOILER

LDA e Guido hanno vinto le loro rispettive sfide di canto e ballo. Chi invece non ce l’ha fatta è Ale, che lascia il posto ad Andrea. Quest’ultimo non è nuovo al pubblico di Amici 21. Aveva già sfidato LDA e, sebbene non avesse vinto, aveva ricevuto i complimenti da Maria De Filippi per il suo inedito.

Lui è Andrea, il ragazzo entrato oggi contro Alessandra, aveva già fatto una sfida contro LDA e il suo inedito aveva ricevuto anche i complimenti da parte di Maria pic.twitter.com/4pHMK6D4fa — AMICI NEWS (@amicii_news) November 10, 2021

